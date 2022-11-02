В Житниковском детском доме на средства гранта оборудуют компьютерный класс

Проект Житниковского детского дома вошёл в число победителей грантового конкурса «Вклад в твое будущее», который проводит благотворительный фонд «ВТБ-Страна».

Свой проект ребята назвали «Информационные технологии как инструмент образования и самостоятельности». По условиям конкурса Житниковский детский дом получит 735 тысяч рублей, которые он может потратить на закупку оборудования компьютерного класса.

Ребята смогут воспользоваться различными инновационными технологиями – интерактивным тестированием, цифровыми образовательными ресурсами, у них появится возможность создавать мультимедийные презентации, видеоролики, участвовать онлайн в олимпиадах, мастер-классах, викторинах, тематических акциях и мероприятиях.

«Те новые знания, которые ребята получат в новом компьютерном классе, будут положительно влиять на повышение уровня их компьютерной грамотности, на успеваемость в школе, на общее развитие детей и, как итог, станут залогом их успешной социализации в обществе», – подчеркнула начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

Ранее «Новый мир» сообщал, что победителем грантового конкурса стал проект «ЭкоМиниЗавод» Введенского филиала Центра помощи детям №1, руководство которого также хочет закупить компьютеры.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.