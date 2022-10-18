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В Звериноголовском округе семьям мобилизованных помогают продуктами и дровами

В Центр социального обслуживания граждане могут обращаться ежедневно.

18 октября, 2022 - 23:02

Представители администрации Звериноголовского муниципального округа и Звериноголовского филиала   Центра социального обслуживания №8 навестили семьи мобилизованных земляков и вручили им коробки с продуктовыми наборами.

«По поручению губернатора Курганской области работа с семьями мобилизованных граждан идет полным ходом. 10 семей попросили предоставить дрова, некоторые уже получили, а остальные в ближайшее время», - написал глава муниципального округа Олег Курочкин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Семьи мобилизованных могут обратиться в районный Центр социального обслуживания по телефону: 8(35240)2-03-15.

Работа в данном направлении продолжается. Действует «горячая линия»: 8-800-200-3411. Запросы на предоставление помощи также можно отправить на платформу мывместе.рф.

В Далматовском районе накануне родителям мобилизованных помогли с ремонтом крыши и транспортом, чтобы доехать до больницы.

 

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18 октября, 2022 - 23:02

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