В звериноголовской деревне завершают монтаж ФАПа стоимостью 4,2 млн рублей

В деревне Жаворонки Звериноголовского округа завершают монтаж модульного фельдшерско - акушерского пункта стоимостью 4,2 млн рублей. На оснащение ФАПа оборудованием направят еще 500 тысяч рублей. Работа проводится по поручению губернатора

Курганской области Вадима Шумкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

За последние три года в больнице села Звериноголовского выполнен ремонт кровли и фасада, коридоров первого этажа стационара с установкой новых окон, приведено в порядок инфекционное отделение. А в селе Озерном и поселке Искра возведены новые модульные фельдшерско — акушерские пункты, сообщили в пресс-службе главы региона.

Кроме того, за последние три года в больницу приехали работать один врач и два фельдшера, которые стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В этом году запланирован ремонт помещений второго этажа звериноголовской больницы.

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