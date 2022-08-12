В Звериноголовской районной больнице идет ремонт стационара

По поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Звериноголовской ЦРБ в 2022 году проводится масштабный капитальный ремонт помещений. На строительные работы власти предусмотрели более 4 млн рублей. Для удобства и комфорта пациентов стационара и медицинских работников больницы запланирован большой объем работ. В настоящее время более половины уже выполнено. Совсем скоро обновленный стационар будет готов принять пациентов терапевтического, хирургического и педиатрического отделений.

Для пациентов в отремонтированном здании будет 27 коек круглосуточного и 15 коек дневного стационара. Стационар могут оснастить аппаратом УЗИ, кислородными концентраторами, кислородной разводкой на 5 коек, наркозным аппаратом, двумя аппаратами электрохирургии, появится аппарат ИВЛ, прикроватный монитор, комплекты аппарата Илизарова и многое другое.

Также в текущем году завершена установка новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селе Искра и Озерное Звериноголовского округа.

«В планах на 2023 – 2024 годы возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в деревне Жаворонки, продолжение капитального ремонта больницы и капитальный ремонт фельдшерско–акушерского пункта в селе Труд и Знание»,- сообщила руководитель Зверинологоловской ЦРБ Маргарита Лошенкова.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

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