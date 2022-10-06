Вадим Шумков: «Чумляк уже стал точкой притяжения - это межрегиональная площадка»

Чумляк уже стал точкой притяжения - это межрегиональная площадка. Такое заявление губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал 5 октября во время участия в открытии образовательного центра «Созвездие» в Щучанском округе.

«Сюда приезжают отдыхать дети из Челябинской, Тюменской областей, из Екатеринбурга, Казани – очень много детей. Здесь прошли масштабные преобразования: построен новый стадион, на это было выделено более 30 млн рублей, создано 6 новых лабораторий – на это было выделено более 200 млн рублей, приведены в порядок все места для проживания ребятишек. Мы надеемся, что здесь ежегодно будут получать комфортный отдых и обучение до 10 тысяч детей, в том числе из других регионов. Чтобы Курганская область давала им добрые ощущения, уезжая отсюда, они увозили только самые лучшие впечатления, знания, профориентацию», - подчеркнул значимость центра «Созвездие» губернатор Вадим Шумков.

Фото Николая Пушилина.

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