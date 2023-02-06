Вадим Шумков: «Доверие населения – главная оценка»

Президент Владимир Путин в 2022 году назвал Курганскую область лучшим регионом России по рывку в инвестиционном рейтинге, регион занял первое место в стране по динамике роста аграрной продукции. Об этом губернатор Вадим Шумков напомнил сегодня, 6 февраля, зауральцам.

«Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал регион в пятерке лучших субъектов Российской Федерации по работе всех программ модернизации ЖКХ и строительства. Регион поднялся по динамике инвестиционного и основного капитала, по динамике ввода жилья, по индексу промышленного производства. Это официальные цифры, за которые можно отвечать», - добавил глава региона.

Самое главное, как жители Курганской области оценивают то, что сегодня происходит. Губернатор подчеркнул, что доверие населения - это и есть самая главная оценка. «Они видят своими глазами, что в Кургане и в муниципалитетах каждый год стремительно меняется жизнь, появляются новые дороги, ремонтируются и строятся социальные объекты, появляются объекты экономики, улучшается жизнь. Ради этого и работаем. Всем хочу пожелать здоровья, успехов и, конечно, не сбавлять темп. Все у нас получится», - обратился к жителям области Вадим Шумков.