Вадим Шумков: «Экономика Курганской области устойчива и быстро развивается»

За последние несколько лет Курганская область увеличила выпуск традиционных видов промышленной продукции и добавила к ним новые.Об этом, выступая на пленарном заседании Межрегиональной промышленной выставки «КурганСпецПром-2022», которая открылась сегодня, 7 сентября, заявил губернатор Вадим Шумков.

- Для нашей страны, для нашего субъекта отрадно понимать, что, несмотря на все проблемы, мы растем и продолжаем расти по индексу промышленного производства и по снижению безработицы, в том числе в связи с вводом новых промпредприятий. Есть буквально несколько примеров тех инвестиционных проектов, которые сегодня в регионе стартуют, в том числе новые виды продукции, которые раньше регион не производил. Это развитие уже действующей линейки производства. Я полагаю, что мы находимся на абсолютно правильном пути, - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, длительное время заняла адаптация, когда предприятия привыкали к тому, что государство не только говорит, но и реально помогает,и дает на развитие предпринимательства серьезные деньги. Только по направлению «субсидирование для приобретения нового оборудования» государство за четыре года направилоКурганской области на эти цели почти четыре миллиарда рублей.

- Форма поддержки очень проста. Покупаете новое оборудование, сдаете документы, мы возвращаем часть денег обратно. По общепринятой технике это 50 процентов от стоимости оборудования, которое идет по договорам лизинга. Единственное условие – оборудование новое, не б/у. В последнее время мы добавили, что оно должно быть произведено экономиками дружественных нам стран для того, чтобы не субсидировать страны, которые нас не любят, которые пытаются создать нам проблемы, - сообщил глава региона.

Губернатор перечислил и другие формы поддержки государства субъектов предпринимательства. Это возмещение части затрат напусконаладочные работыи техприсоединение, субсидирование по процентным ставкам по отдельным видам договоров. Также с этого года запущенановаяформа поддержки, которая стала интересной для малых и средних предприятий, работающих в сфере промышленного производства. В частности, субсидируется приобретение новых быстровозводимых зданий для промышленных целей.

Отдельно глава региона коснулся строительства в Курганской области индустриальных парков. На сегодня уже занесены в регистры пять индустриальных парков. В том числе и Браунфилд – индустриальный парк на основеуже построенного цеха, который подвергся реконструкции и Гринфилд - свободные площадки для строительства новых зданий и сооружений.

- Нам осталось четыре площадки. До конца 2025 года в регионе будет девять площадок, - подчеркнул Вадим Шумков.

В области также действует промышленная ипотека. Губернатор предложил предпринимателям воспользоваться этим инструментом.

- Я полагаю, департамент экономики, профильный заместитель губернатора с вами с удовольствием в этом направлении отработают. Есть и деньги, и понятные критерии под эти цели, - сказал губернатор.

Глава региона также сообщил о росте в регионе промышленного экспорта, что не может не радовать, особенно в сегодняшних условиях.

- Полагаю, что это тоже характеризует то, что наш регион устойчивый и быстро развивается, - отметил Вадим Шумков.

Отдельно губернатор остановился на решении вопросов кадровой политики в сфере промпроизводства.

Он отметил, что правительство региона является собственником 16 средних профессиональных учебных заведений, в которых уже начали менять образовательную программу.

- Нам не нужны специалисты широкого профиля. Нам нужны конкретные люди, которые пойдут на наши заводы, - отметил глава региона.

Исходя из этого, по словам Вадима Шумкова,в ряде учебных образовательных учреждений произошла корректировка учебных программ. Представители многих предприятий зашли в наблюдательные советы ссузов для того, чтобы профессионалы могли преподавать. И наоборот, когда преподаватели, которые работают в штате учебного заведения, не реже, чем один раз в три года, отправлялись на самые современные предприятия отрасли, для которых готовят кадры, и там стажировались не меньше четырех месяцев. В этом году областное правительство приняло решение, в соответствии с которым учащиеся ссузов Курганской области последний год [учебы] будут проводить не в классах, а на профильных предприятиях.

Чтобы это проходило максимально комфортно, по словам губернатора, в шести средних профессиональных учебных заведениях проведена модернизация: отремонтированы здания учебных корпусов, общежитий, установлено новое оборудование.

Сергей Игнатов. Фото Николая Пушилина.

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