Вадим Шумков: "Если мы можем спасти жизнь хоть одному ребёнку, то все, что всё не зря"

Губернатор Вадим Шумков призвал не переоценивать роль материального стимулирования в вопросах, касающихся рождаемости.

По его словам, поколения наших родителей находились в более стесненных обстоятельствах, но не отказывались от рождения детей. Поэтому настрой на родительство нужно воспитывать и пропагандировать в обществе.

Пример эффекта от просветительской работы привела главный врач перинатального центра Татьяна Осина. В медицинском учреждении с каждой женщиной, решившей прервать беременность, проводится индивидуальная работа психолога, в результате каждая четвертая отказывается от аборта и встает на учет по беременности. По информации департамента здравоохранения, если раньше на три аборта приходились одни роды, то теперь ситуация кардинально изменилась: на трое родов приходится одно прерывание беременности.

«Если мы можем спасти жизнь хоть одному ребенку, то все, что мы делаем, уже не зря, уже правильно», - отметил Вадим Шумков.