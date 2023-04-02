Вадим Шумков: «Этот день – хороший повод, чтобы ещё раз выразить благодарность за крепкую дружбу»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил зауральцев с Днем единения народов России и Беларуси:

- Уважаемые жители Курганской области!

День единения народов России и Белоруссии - праздник для многих наших земляков, кто жизнью и судьбой связан с братским народом, кто любит культуру и национальные традиции белорусов.

Этот день – хороший повод, чтобы еще раз выразить благодарность за крепкую дружбу, которая связала народы России и Белоруссии. Нас объединяют история, духовные и культурные ценности. Поэтому желание жителей наших стран жить вместе, сохранять и развивать двухсторонние связи только крепнет с годами и испытаниями.

В Курганской области проводятся мероприятия по сохранению и укреплению белорусской культуры, родного языка, добрых обычаев и традиций, по укреплению мира и согласия между этносами, проживающими в регионе.

Уверен, что эта деятельность будет продолжена на благо нашей славянской семьи народов.

В этот праздничный день хочу пожелать то, что обычно желают добрым друзьям: счастья, большой удачи и крепкого здоровья!

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