Вадим Шумков горд зауральскими аграриями

Предприятия агропромышленного комплекса и фермеры в очередной раз достойно представили регион. Стенды с продукцией из Курганской области вызвали неподдельный интерес у посетителей X Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа и международной выставки "АГРОПРОМ Урал". Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вадим Шумков, который сегодня, 13 сентября, принимал участие в данном форуме.

"Приятно было увидеть земляков и в числе отмеченных за вклад в развитие отрасли АПК наградами полномочного представителя Президента Владимира Якушева - директора ООО "КФХ "Барабинское" Федора Ярославцева, гендиректора мясоперерабатывающего предприятия "Велес" Дмитрия Ильтякова, главу КФХ Баризу Кабжанову. Агроному ООО "Агро-Клевер" Сергею Мальцеву присвоено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ". В Курганской области умеют работать", - написал глава региона, добавив, что зауральские аграрии намолотили уже 1,37 млн тонн зерна.

"Молодцы, ребята!", - завершил свое сообщение Вадим Шумков.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора, в 2019-2022 годах в Курганской области реализовано свыше 400 инвестиционных проектов, создано более тысячи рабочих мест. Аграриями приобретено более 6 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. На развитие малых форм хозяйствования предоставлено 264 гранта крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Успешно развивается мясное скотоводство, поголовье крупного рогатого скота мясного направления за три года возросло в полтора раза. В этом году регион ввёл новые меры поддержки - впервые из областного бюджета предусмотрены субсидии на приобретение модульных ферм, техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, производства сыров и ягод, грантовая поддержка на развитие кооперации.

На сегодняшний день в агропромышленном комплексе реализуется более 120 инвестиционных проектов.

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