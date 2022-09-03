Вадим Шумков: «Горькие уроки истории наглядно показывают нам, как хрупок мир»

Курганский губернатор Вадим Шумков обратился к жителям области по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Уважаемые земляки!

3 сентября мы вспоминаем не только жертв трагедии в Беслане, случившейся 18 лет назад, а всех погибших от рук террористов в разные годы.

Горькие уроки истории наглядно показывают нам, как хрупок мир. Поэтому в этот день мы говорим не только о памяти, но и о солидарности общества, власти и граждан, представителей разных религий, национальностей,общественных организаций в противостоянии мировому терроризму.

Сегодня, когда идеологами ряда стран намеренно размываются границы добра и зла и им кажется, что цель оправдывает любые жестокие средства ее достижения, становиться особенно важным, чтобы каждый из нас понимал, наше умение дружить, уважать и поддерживать друг друга – лучшая профилактика экстремистских настроений в обществе. Помните об этом, земляки!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков