Вадим Шумков: «Государство расширяет пакет мер поддержки для тех, кому она особенно нужна»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил социальных работников:

- Уважаемые работники учреждений социальной защиты населения, ветераны сферы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Помогать нуждающимся – особая миссия. Ее под силу выполнить только чутким, отзывчивым людям, для которых это не просто профессия, а призвание.

Сегодня в Курганской области в системе социальной защиты населения работают около пяти тысяч сотрудников, которые каждый день приходят на помощь одиноким пожилым людям, семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам.

Сегодня государство расширяет пакет мер поддержки для тех, кому она особенно нужна. Причем речь идёт не только о пособиях, но и выплатах, которые позволяют нашим землякам начать свое дело по «Социальному контракту», пройти бесплатное переобучение или обучение новой профессии. С каждым годом расширяется и спектр социальных услуг, развивается инфраструктура – мы ремонтируем реабилитационные центры и детские дома, строим новый корпус геронтологического центра «Спутник» в Шадринске. Но самое главное, чтобы в этих учреждениях, в центрах социального обслуживания, куда со своими проблемами и надеждами приходят пенсионеры, мамы с детьми, оказавшиеся в трудной ситуации, работали не просто профессионалы, а люди с большим сердцем.

От всей души благодарю вас за неравнодушное отношение к профессии и к людям, которым нужна помощь. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия.

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