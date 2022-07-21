Вадим Шумков и начальник Тюменской таможни обсудили вопросы взаимодействия

Губернатор Курганской области обсудил с начальником Тюменской таможни Владимиром Зябко вопросы взаимодействия, итоги и планы работы ведомства.

В 2021 году сотрудники Тюменской таможни, в зону работы которой входит Курганская область, предотвратили ввоз на территорию региона свыше 39 тысяч единиц контрафактных товаров - одежды, аксессуаров и автозапчастей. Специальные мобильные группы контролируют соблюдение запретов и ограничений на ввоз и оборот контрафактных товаров. Их работа в Курганской области направлена на пресечение ввоза санкционных товаров из Республики Казахстан в РФ, выявление контрафактных, подакцизных и товаров, подлежащих обязательной маркировке.

За последние 2 года мобильными группами осуществлен контроль более 18 тысяч транспортных средств. Кроме того, с марта 2022 на особом контроле групп соблюдение правил по вывозу товаров из страны. По итогам контроля более чем для 3 тысяч транспортных средств принято решение о запрете вывоза товаров из России общим весом более 24 тысяч тонн.

Вадим Шумков отметил, что в рамках своих полномочий правительство области, органы исполнительной власти готовы и дальше оказывать содействие таможенной службе в регионе по пресечению ввоза контрафактной продукции, так как это наносит ущерб экономике и угрожает здоровью граждан.

Фото с официальной страницы областного правительства в социальной сети «ВКонтакте»

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.