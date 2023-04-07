Вадим Шумков: «Инфраструктуру города нужно приводить в порядок системно, планомерно и терпеливо»

В Кургане решают вопрос с регулировкой светофоров. Губернатор Вадим Шумков помочь попросил коллег из администрации.

По его словам, регулирующая интеллектуальная система уже запроектирована. «Система недешевая, в рамках соответствующей федеральной программы запросим финансирование на её установку», - отметил глава региона.

Горожане задают вопросы о необходимости перекапывания улиц, перекрытия движения. «Есть альтернатива – не менять сети под улицей, на которой ежегодно происходит по 100-200 аварий. Тогда в ближайшее время нужно искать иное решение доставки тепла и воды в квартиры, а также транспортировки оттуда канализационных стоков. К сожалению, как уже говорил ранее, последние лет 30 в Кургане этим голову себе никто особо не забивал. Оттого состояние сетей, которые меняют сейчас, никакое. Часто их просто нет», - написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Если даже не учитывать постоянные аварийные ситуации, оставляющие людей без доступа к этим услугам, канализационные стоки нередко перемешиваются с ливневыми, попадая затем в Битевку и Тобол.

Губернатор уверен, что инфраструктуру города нужно приводить в порядок системно, планомерно и терпеливо: «Чем мы и занимаемся, проводя ремонты и реконструкцию и объектов ресурсоснабжения, и магистралей, а также разводящих сетей. Ситуация точно должна постоянно освещаться и разъясняться и администрацией города как главным заказчиком, и исполнителями работ».

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