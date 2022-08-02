Вадим Шумков: «Исторически сложилось, что ВДВ – это элита наших вооруженных сил»

Уважаемые жители Курганской области! 2 августа - одна из значимых дат для российских вооруженных сил – День воздушно десантных войск.

Исторически сложилось, что ВДВ – это элита наших вооруженных сил, это сплав силы, мужества, стойкости, бесстрашия и самоотверженности. Наша крылатая пехота не раз доказала всему миру, что русские десантники – это надежный щит Родины. Недаром тысячи и тысячи мальчишек мечтают о голубых беретах и полосатой тельняшке, о куполе парашюта над головой.

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто не щадил жизни своей в боях с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто защищал интересы страны в локальных военных конфликтах. Гордимся теми, кто сегодня продолжает правое дело своих прадедов, дедов и отцов в ходе спецоперации на Украине.

Желаю вам, дорогие наши защитники – бывшие и настоящие – крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть слова «никто кроме нас» навсегда остаются главным девизом вашей жизни и в ратном бою, и в мирном труде.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.