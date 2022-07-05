Вадим Шумков: «Историю нашей страны пишут люди»

Губернатор Вадим Шумков поблагодарил всех, кто с честью выполнил воинский долг по защите Отечества. «Историю нашей страны пишут люди. Наш народ прошел огромные испытания. На пути вероломного врага всегда становились наши мужественные воины, готовые ценой своей жизни защитить Родину, женщин, стариков и детей. Сегодня, в День ветеранов боевых действий, я еще раз говорю спасибо всем землякам, кто с честью выполнил воинский долг в разные годы и продолжает его выполнять сейчас. Каждый из вас – герой. Спасибо вам, парни», - написал глава региона на своей странице «ВКонтакте».

В честь Дня ветеранов боевых действий в Кургане возле мемориала «Воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах во второй половине ХХ века», прошло мероприятие с вручением памятных наград и возложением живых цветов к подножию обелиска, сообщили в пресс-службе главы региона.

Организаторами мероприятия выступили региональные организации ветеранов боевых действий. Поддержать их пришли представители силовых структур, члены общественных организаций и патриотических движений, кадеты.

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