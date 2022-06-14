Вадим Шумков: «Каждый из нас – важная частица большой страны»

Губернатор Курганской области вадим Шумков поздравил зауральцев:

- Дорогие земляки!

Наша страна отмечает свой праздник – День России.

Каждый день своим трудом вы укрепляете силу и мощь нашей любимой Родины: собираете мирную и боевую технику, выращиваете хлеб, создаете технологии, продукцию, которые обогащают наше государство. Вы добиваетесь спортивных и творческих побед, вы защищаете ее интересы, совершая подвиги, не щадя своей жизни, как делали это ваши деды и прадеды.

Каждый из нас – важная частица большой страны. А поэтому 12 июня – это особый праздник для каждого.

И эта сопричастность не зависит от национальности и веры, от пола и возраста. Она происходит от любви к большой и малой Родине, от желания нести добро, от уважения к предкам и заботы о том, что останется после нас.

Сегодня на наших глазах верстается новая история России. И как это часто бывало, в нашей истории, именно от нас зависит, какой она будет. Пусть это будет великое и светлое будущее, в которое мы не просто верим, но которое мы сами ежедневно создаем своими руками, своей душой. Здесь и сейчас.

С праздником, вас мои дорогие! Пусть все получится, сложится и споется. Пусть наши добрые мечты превратятся в дела и поступки, чтобы каждый год, отмечая этот праздник, мы могли гордиться успехами своей страны, малой и большой Родины. Потому что наши предки и наши родители, мы сами, наши дети и внуки - это и есть Великая Россия.



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