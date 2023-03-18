Вадим Шумков: «Курган хорошеет!»

В Кургане в этом году в центре города планируют благоустроить ещё пять общественных территорий. Об этом по итогам очередного субботнего выезда рассказал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

"Рабочий выходной сегодня). Объезд. Елена Вячеславовна предлагает дополнительно благоустроить в центральной части города еще порядка 5 площадок. Эскизные решения уже практически готовы. Озеленение, освещение, красивые и комфортные объекты для уюта горожан. Поддержим. Нам всегда нравится то, что наш город вам нравится, все уютнее и краше) В Заозерном в этом году завершим создание большого ландшафтного парка площадью 4 гектара. Контракт уже заключен. В Рябково делаем экопарк. Хорошеет Курган!!!) Потому что #Развиваемся. И очень быстро", - написал глава региона.

Участие в выезде приняли заместитель губернатора Константин Малышев, директор Lепартамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, глава города Елена Ситникова, и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Курганской обалсти Дмитрий Пысин, заместитель директора ГУП "СДП" по общим вопросам Иван Ситников.

В частности в ходе выезда обсудили планы по благоустройству Сталинградской площади и территории рядом с Троицкой площадью и ЦУМом.

Также речь шла о продолжении ремонтов мостов и приведения в порядок фасадов и дворов многоквартирных домов. Глава региона подчеркнул, что за счёт бюджетных средств в Кургане приведены в порядок три сотни дворов и десятки фасадов и призвал подрядные организации активнее выполнять свои обязательства в этой части, предусмотренные законом и договорами с жильцами домов и арендаторами помещений.

"Надо на средства, которые вы собираете с горожан, штукатурить и красить фасады их домов, обновлять дворы и заборы, ремонтировать подъезды. Именно это и есть основная ваша работа, ради которой вас нанимают и содержат наши граждане. Потому вливайтесь в процесс обновления города. Приводите в порядок ваши объекты. Вам это зачтется. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает", - отметил Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.