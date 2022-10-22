Вадим Шумков: «Курган молодеет, становится краше и наряднее»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил основные вехи масштабных преобразований в областном центре и указал, к чему они сейчас привели. Свой взгляд глава региона изложил в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Помню, когда в Кургане начинали заниматься благоустройством, было ворчание, что, мол, зачем парки - надо заниматься дорогами.

Когда наряду с благоустройством пошёл активный ремонт дорог, стало много вопросов про состояние школ, садов и больниц.

Когда начался масштабный ремонт и этих объектов, получили много рекомендаций, что надо заниматься сетями, мостами и инфраструктурой, которые 40 лет также никто не трогал.

Занимаемся, земляки. Занимаемся очень активно. Занимаемся, насколько хватает сил, ресурсов и времени», - написал губернатор.

Также он напомнил про ремонт курганских мостов, замену сетей и ремонт дорог на улицах Куйбышева и Горького.

«Сегодня в фокусе внимания уже улица Коли Мяготина. Протяжённость ремонтного участка под 3 км. Потому разбили его на несколько этапов. Сейчас идёт замена сетей. На следующий год по этим участкам также пойдёт ремонт дороги, тротуаров и междворовых проездов. В работе запросы там же на ремонт дворов и фасадов домов», - указал глава региона.

Следующим масштабным ремонтом станет улица Дзержинского. Там тоже под дорогой залегают почти 2,5 км аварийных сетей. Ее также надо вскрывать, менять сети, а дорогу и тротуары, по сути, строить заново.

Помимо этого областные, городские власти и АО «Водный союз» готовятся к началу масштабной реконструкции Арбинского водозабора. Средства на это даёт Правительство РФ, видя активность и результаты команды курганского губернатора.

«А Курган меняется на глазах. Молодеет. Становится краше и наряднее!» - завершил свое сообщение Вадим Шумков.