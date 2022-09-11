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Вадим Шумков лично поблагодарил тех, чьим трудом обеспечен и «региональный каравай»

Обещал подарить им концертную программу, чтобы люди выдохнули и отдохнули.

12 сентября, 2022 - 14:00

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале анонсировал проведение Дня тружеников села, который состоится 17 сентября. Это праздник тех, чьим трудом обеспечен и «региональный каравай».

«Второй год подряд подводим итоги в различных сферах социально-экономического развития. Регион быстро меняется, все в движении. Все это делается руками конкретных людей. Встречаемся с получателями грантов и наград, благодарим. Ребята молодцы, стараются. Это те люди, кто учит, лечит, убирает хлеб, работает на селе. Это наши земляки, работать которым приходится не всегда в комфортных условиях. В этом году после завершения Александровской ярмарки впервые для них проведём День тружеников села. Поблагодарим и подарим классную концертную программу, чтобы люди выдохнули и отдохнули», - написал глава региона Вадим Шумков.

 

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12 сентября, 2022 - 14:00

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