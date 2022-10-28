Вадим Шумков – лидер роста Рейтинга репутации губернаторов РФ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал одним из лидеров роста Рейтинга репутации глав субъектов РФ за октябрь. К такому выводу пришла Аналитическая служба Сервиса измерения репутации «PRAVDASERM», опубликовавшего свежие данные на своем сайте.

По сравнению с сентябрем рейтинг Вадима Шумкова вырос сразу на 20%. Аналогичный высокий показатель имеет только глава Алтайского края Виктор Томенко. У остальных российских губернаторов рост рейтинга ниже.

Благодаря этому Вадим Шумков сохранил за собой в рейтинге 18 место. Показатель его репутации, как и предыдущие 3 месяца, равняется 84%.

Отметим, индекс репутации губернаторов «PRAVDASERM» составляет ежемесячно, анализируя Интернет. В расчет берутся верхние 10 строчек, появляющиеся при запросе имени и фамилии главы региона в поисковых системах «Яндекс» и Google. При этом каждой ссылке в зависимости от содержания публикации присваивается статус – «собственный», «позитивный», «негативный» или «нейтральный».

Количество баллов индекса репутации в Рейтинге «PRAVDASERM» (по 100-балльной шкале) указывает на то, какое впечатление будет у пользователя, который введет запрос с именем и фамилией губернатора в своем регионе.

Репутация ниже 50% может считаться либо отрицательной, либо несуществующей. Регионы, в которых работают губернаторы с низким публичным рейтингом, чаще всего обрастают скандалами в прессе с дискредитирующими последствиями на выборах. С практической точки зрения поддержка губернатора с оценкой ниже 50% для Москвы сулит репутационным ущербом, то есть для главы региона это хуже, чем отставка.

С полным вариантом октябрьского Рейтинга репутации губернаторов можно ознакомиться на сайте Сервиса измерения репутации «PRAVDASERM» по ссылке.

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