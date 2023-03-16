Вадим Шумков: «Людям надо платить нормально»

В Курганской области обострилась проблема нехватки кадров для промышленных предприятий. Способ ее решения на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, которое прошло сегодня, 16 марта, предложил губернатор Вадим Шумков.

- Людям надо платить и платить нормально. Если на одном предприятии человеку платят абы как, причем часть зарплаты выдают в конверте, то есть нарушают его право на достойную пенсию, а на предприятии оборонно-промышленного комплекса сейчас предлагают полностью «белую» зарплату» от 45 тысяч до 100 тысяч рублей и выше, как вы думаете, куда человек работать пойдет? – обратился к бизнес-сообществу глава региона.

По его словам, Департаменту образования и науки Курганской области дано жесткое указание готовить кадры только для реального сектора экономики. Времена, когда техникумы и колледжи штамповали бухгалтеров, мастеров ландшафта и, как выразился Вадим Шумков, «танцоров диско», давно прошли.

- Если вам требуются специалисты какого-то профиля, обращайтесь к руководству департамента или образовательного учреждения. Если они не реагируют, то на этой работе работать не будут. Нам не нужны красивые новые заводы, которые простаивают, потому что нет кадров. Нам нужны работники, которые будут строить и ремонтировать дороги, мосты, детские сады. Но и вам этим работникам надо нормально платить, - напомнил работодателям еще раз Вадим Шумков.

Николай Волков.

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