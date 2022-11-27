Вадим Шумков: «Материнство – великий дар и одновременно великий труд»

Дорогие мамы!

Поздравляю вас с праздником, с Днем Матери. Только вам Богом даровано это великое чудо – чувствовать, как под вашим сердцем бьется новое маленькое сердце. Вам одним известно, сколько тепла, любви и света может дарить материнская душа. И эти тепло, любовь и свет ваши дети проносят с собой через всю жизнь, как бы далеко они от вас ни оказались, даже став взрослыми.

Материнство – великий дар и одновременно великий труд. Воспитать даже одного ребенка настоящим человеком, достойным гражданином – задача непростая. Тем больше уважения заслуживают многодетные мамы, достойно воспитавшие пятерых и более детей, награжденные особым знаком отличия «Материнская слава».

В прошлом году мы впервые приняли решение к каждому такому врученному знаку выплачивать дополнительно 300 тысяч рублей.

В этом году эту добрую традицию продолжим. Пусть эти средства послужат на благо ваших семей и ваших деток.

Всего же на оказание прямой материальной помощи семьям с детьми в 2022 году в бюджете Курганской области предусмотрено порядка 5,4 миллиарда рублей.

Мы также продолжаем масштабно строить и ремонтировать, детские сады, школы, больницы, объекты культуры и спорта, а также благоустраивать скверы, парки и общественные территории, чтобы было удобно гулять вам и вашим детям.

Особые слова поддержки в этот день хочу сказать матерям наших защитников. Спасибо вам за ваших сыновей. Великая сила материнской любви и материнской молитвы не дает упасть духом в трудные минуты, спасает в тяжелом бою, помогает залечивать раны. Понимаем, как неспокойно ваше сердце сегодня, как волнуется оно за самых родных. И стараемся сделать все и для наших ребят, и для вас, чтобы не оставлять вас один на один с проблемами.

Потому оказывали и продолжим оказывать адресную поддержку и военнослужащим и их матерям и женам, которые приняли на свои хрупкие плечи заботы о доме, о детях.

Милые мамы! В нашей многовековой национальной традиционной культуре воплощением мира, любви и света стал образ матери. А образ Божией Матери вообще является хранителем России, которую она выбрала своим домом, покровительствуя ей и ее детям.

Пусть сбываются самые добрые мечты о счастливом будущем ваших детей. Пусть образ Матери Божией покровительствует вам, вашим детям и вашему дому всегда. Мира всем нам и нашим детям. Счастья и крепкого здоровья. Спасибо вам за все, мои дорогие.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков