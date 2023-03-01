Вадим Шумков: «Мерзость и ложь. Грязная. Намеренная»

Эта ложь осуществляется целенаправленно под управлением английских и американских спецслужб, утверждает глава региона. В ее распространении задействованы «агенты влияния» и эмоционально неустойчивые граждане, уверенные в «недемократичности» собственной страны и народа.

«Армия Наполеона, французским благородством которой восторгались престарелые полудурки в наших околокультурных и образовательных кругах, уничтожила миллионы по всему миру. Мирные граждане, военнопленные, разорение храмов и гробниц - всем этим не чурались «освободители» и евроинтеграторы», - написал сегодня губернатор в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

В качестве доказательства он приводит следующие примеры:

«Под Гжатском (ныне город Гагарин) штыками и прикладами было одновременно добито более 2000 безоружных русских военнопленных.

Десятки миллионов мирных граждан и безоружных военнопленных педантично уничтожены ныне очень цивилизованными немцами и их пособниками.

Людьми топили печи, как дровами. Утилизация «лишних народов» приобрела поистине индустриальный масштаб».

По словам Вадима Шумкова, американцы и англичане, не имея никакой военной необходимости, бомбардировками заживо сожгли в Дрездене десятки тысяч мирных граждан. Просто чтобы запугать их, посеять панику.

«Атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки вообще без какой-либо военной необходимости.

Просто так. Для демонстрации. Чтобы запугать.

Вьетнам. Ирак. Ливия. Афганистан и так далее.

И миллионы трупов мирных граждан, как фирменный знак такого пребывания.

Просто так. Чтобы запугать. Для демонстрации.

Мерзость это все. Мерзость. И ложь», - завершил свое сообщение в телеграм-канале губернатор Курганской области.

Фото Николая Пушилина.