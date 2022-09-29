Вадим Шумков — мобилизованным: «О ваших семьях будем заботиться»

Сегодня, 26 сентября, губернатор Вадим Шумков побывал на сборном пункте пребывания мобилизованных граждан в Кургане. Он проконтролировал условия, созданные для призванных на защиту Родины жителей Курганской области. Особое внимание глава региоКурганской на уделил организации горячего питания и проведению краткого дополнительного обучения мобилизованных, сообщает официальная группа Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

На пункте сбора по поручению губернатора с самого утра работали его заместители и руководители органов власти, а также глава города Кургана.

Мобилизованных обеспечивают всем необходимым, включая спальные мешки, походные коврики, сухпайки и аптечки. Это делается по прямому указанию главы региона, чтобы все убывающие были максимально собраны. Обращаясь к мобилизованным землякам, Вадим Шумков отметил, что помощь и поддержка будет также оказана их семьям:

- У кого вопросы по семье – заполните анкеты, о семьях будем заботиться, указывайте основные вопросы. Все, что касается социальной поддержки, будем брать на себя. Чем необходимо – поможем. У вас сейчас задача только одна – выполнить свой долг и вернуться живыми, - подчеркнул Вадим Шумков.