Вадим Шумков: «Мы крепки, пока мы помним о наших корнях и сохраняем тесную связь поколений»

Губернатор курганской области Вадим Шумков обратился к гостям Сабантуя:

- Уважаемые земляки и гости Курганской области, которые специально сегодня приехали к нам в Сафакулево, чтобы вместе отметить традиционный для татарского и башкирского народов праздник окончания весенних полевых работ - Сабантуй.

Поздравляю вас с этим событием. Проведение Сабантуя ежегодно становится вкладом в общую копилку добрых дел по сохранению обычаев и традиций народов, проживающих в Курганской области.

Мы крепки, пока мы помним о наших корнях и сохраняем тесную связь поколений, воспитываем в наших детях уважение к истории нашей великой многонациональной страны.

Такие праздники, как Сабантуй, не только знакомят нас ближе с традициями народов, но и дают возможность почувствовать, что какими бы разными мы ни были – мы одна семья. И главные ценности – любовь к ближнему, к своей стране – не зависят ни от национальности, ни от вероисповедания.

Благодарю организаторов праздника за вклад в большое дело сохранения межнационального мира и согласия, культуры нашей Родины. Наших гостей из Татарстана и Башкортостана – за крепкие добрососедские отношения.

Всем участникам Сабантуя желаю насладиться его неповторимой атмосферой. А нашим аграриям, конечно, хорошего урожая.

С праздником!

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