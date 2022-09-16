Вадим Шумков: «Мы обязаны найти точку равновесия частного и государственного»

В одном из своих постов губернатор Курганской области Вадим Шумков написал о том, что в начале прошлого века, со всем этим раскулачиванием, расказачиванием, в русских людях убивали чувство хозяина, душу убивали – в угоду мировой революции.

- Настала пора чувство хозяина возвращать? – спросила по время большого интервью Татьяна Панкова, заместитель руководителя департамента информационных технологий.

– Тот социально-политический эксперимент, который мы прошли 100 лет назад, подломил общество. Я противник мазать черной краской прошлое, но любая ломка – это большие потери. А за век Россия качнулась три раза. До 1917 года пестовали чувство хозяина, это видно даже по курганским деревням того времени, десятки тысяч людей создавали блага, развивалось маслоделие, животноводство, строились мельницы. До революции здесь было 2 млн голов животных, масло на экспорт делали тоннами, это же всё были хозяева! И пришла новая модель, советская, эти хозяева попали в щель между старым строем и новым, их перемололи, их не стало. Колоссальные потери принесла Великая Отечественная война, в любую деревню езжай, и подходя к памятникам, увидишь несопоставимые вещи – количество фамилий на памятниках и количество дворов, вся молодежь была убита... Советская модель не была ни плохой, ни идеальной, были свои особенности, было много хорошего. Но она предполагала государственное управление и госсобственность, и минимальную инициативу граждан. С 1991 года мы окунулись в дикий капитализм, участие государства минимизировали, ему стало не нужно ничего, под эту сурдинку ушли в частные руки стратегические предприятия, оборонка, транспорт и ресурсы, и всё опять перевернулось. Любое живое существо, если ему за такой короткий период менять полностью модель жизни, будет дезориентировано… Но что толку посыпать голову пеплом? Надо понимать, что мы будем делать дальше. На мой взгляд, нужно сочетание двух моделей. С одной стороны, огромнейшими российскими территориями одному государству управлять невозможно, а с другой – частник не потянет газ на село, не будет там строить социалку. А вот если дома у тебя модель «СССР 2,0» – всё завалено, заросло бурьяном, а ты говоришь – пусть государство придет и мне тут все сделает, то так тоже не бывает. Нужно найти тонкий баланс. Невозможно чтобы в такой огромной стране все делало государство, ну не будет оно пахать все поля и делать приятным и опрятным все вокруг, нужна сбалансированность. В стратегических сферах надо добавлять участия государства, а где-то – и частной инициативы. Мы обязаны найти точку равновесия частного и государственного, а иначе нам удачи не видать! – ответил губернатор.

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