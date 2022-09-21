Вадим Шумков: «Мы сегодня видим плоды наших трудов на прилавках»

Как в нашем регионе обстоят дела с животноводством, есть ли крупные проекты – на эти вопросы ответил губернатор Курганской области Вадим Шумков:

– Само по себе растениеводство дает ограниченный экономический объем: посеяли, убрали, остальное время работники не нужны. Правильно было поставлено в советское время – при растениеводческих хозяйствах были организованы фермы, чтобы люди могли найти работу круглый год и производили продукт. Избавились от ферм и, как говорится, у табуретки ножку выбили. Животноводство нужно, чтобы село было устойчивее, чтоб экономика была постоянной, от посевной до уборочной.

В последние десятилетия в Курганской области произошло 9- кратное падение поголовья крупного рогатого скота, 6-кратное падение поголовья свиней, но цифры эти мы брали не для того, чтоб обнять друг друга и плакать. Было запущено несколько форм господдержки: это ускоренное предоставление земельных участков, субсидирование, и вот уже сегодня – большое количество проектов в мясном и молочном животноводстве. Молочка, как выражаются специалисты, это более тяжелая экономика, нежели мясное производство. Там совсем иной цикл, иной производственный процесс. И в молочном животноводстве без госфинансирования невозможно. Три проекта ведем сейчас, один уже реализуется в Далматове, второй проходит экспертизу и вскоре начнется строительство в Шадринске, и еще один проект в Кетовском округе.

Мясное животноводство – это частные подворья, 50–70% субсидирования покупки животных, гранты, семейные фермы, и имеем прирост 50% по поголовью КРС за последние два года. Ребята обещают, что будет 70%. Масштаб, чтоб вы понимали: от микропроекта с двумя животными и до нескольких тысяч, мы всех поддерживаем, это занятость, это восстановление специалитета, который имела наша территория. Нужно смотреть, чем занимались наши предки. Самое главное – мы сегодня видим плоды наших трудов на прилавках, на прошлой неделе прошли ярмарки, они интересны жителям и предпринимателям, последние уже просят – давайте следующие ярмарки. Надо понимать, что ярмарки – это не только повеселиться и на гармошке поиграть, хотя есть и культурная составляющая, и возврат к корням происходит. Нынче мы ввели две новые вещи – всех продавцов попросили давать скидки от обычной цены, и дали полномочия соцучреждениям покупать на ярмарке без торгов. А у нас в регионе более тысячи учреждений медицины, образования, соцзащиты, и везде есть о с питанием, и разрешив на ярмарках покупать без торгов, мы обеспечили школьников, стариков, местным свежим продуктом. И переработку поддерживаем. Вспоминаю свои первые визиты на Центральный рынок, сердце сжималось от тог, что так мало местного, сейчас за пару- тройку лет в разы выросло число производителей! И хочу сказать, что впереди еще много всего, мы пока в пути.