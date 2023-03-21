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Вадим Шумков: «На уважении и доброте и строятся истинные традиции большой семьи»

21 марта – Навруз.

21 марта, 2023 - 09:03

Губернатор курганской области Вадим Шумков поздравил зауральцев с Наврузом:

- Уважаемые жители Курганской области!

Поздравляю вас с одним из главных праздников тюркоязычных народов – Наврузом!

По старой традиции в этот праздник принято отпускать обиды, совершать благие дела, разделить радость новой весны с родными и близкими, навестить старших членов семьи. Именно на семейных ценностях, на любви к ближнему, уважении и доброте и строятся истинные традиции большой семьи народов, проживающих в Курганской области, в нашей большой стране. Именно эти ценности связывают нас вне зависимости от национальности и вероисповедания и делают Россию великой.

Пусть Навруз принесёт в ваши семьи благополучие и процветание, войдет в каждый дом теплом и светом.

С праздником.

 

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21 марта, 2023 - 09:03

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