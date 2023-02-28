Вадим Шумков: «Надо работать. Системно, долго и тяжело»

Курганская область с выгодой для себя использует соседство с индустриально развитыми регионами – Тюменской, Челябинской и Свердловской областями. Об этом в интервью журналу «Эксперт Урал» заявил глава Зауралья Вадим Шумков.

- В самом начале своей работы я провел краткий анализ — что есть и чего нет в области. Стало понятно, что нет высоколиквидных природных ресурсов, крупных налоговых доноров и функций крупного административного центра, способствующих почти автоматическому процветанию региона. А значит, надо работать и работать системно, долго и тяжело. Отсюда – проект создания девяти индустриальных парков и запуск сотен малых и средних инвестиционных проектов по всей территории области в различных сферах, которые исторически и ресурсно близки к структуре региональной экономики. В рамках этих проектов удовлетворение и собственных нужд, и нужд соседних регионов теми видами продукции, что мы в состоянии производить, - рассказал губернатор Курганской области.

В ходе обширного интервью уральским журналистам Вадим Шумков также поведал о других аспектах деятельности регионального правительства по выводу Зауралья из кризиса. Читайте о них в нашем издании.

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