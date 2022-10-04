Вадим Шумков написал о ремонте ряда объектов профобразования

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился своим решением выделить дополнительные средства на ремонт одного из профессиональных колледжей региона и перепрофилировании системы подготовки рабочих кадров.

«К Дню профессионального образования приняли решение по допфинансированию колледжа в селе Шмаково. В прошлом году после осмотра полупустых объектов, находившихся в крайне плачевном состоянии, выделили 20 миллионов рублей на его ремонт. Сейчас набор учащихся увеличен в 3 раза по наиболее востребованным в регионе профессиям. На следующий год ещё раз резко увеличим. Перепрофилируется и сама система подготовки рабочих кадров. Сегодня выделим средства на завершение ремонта части внутренних помещений» , - подчеркнул глава региона.

Также он высказался и о других объектах профессионального образования.

«Модернизация с ремонтом и поставкой нового оборудования проходит в Шадринском политехническом колледже. Ремонтируется ещё ряд объектов профобразования", - написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале https://t.me/silavpravdevshumkov/1844