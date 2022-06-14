Вадим Шумков напомнил зауральцам: дети не должны находиться в воде без сопровождения взрослых

Главная задача патрулей, которые поручил организовать губернатор Вадим Шумков, – безопасность детей.

К сожалению, не всегда соблюдается главное правило – дети не должны находиться у водоёмов, купаться без сопровождения взрослых даже на организованных муниципальных пляжах, несмотря на то, что там будут дежурить спасатели. Несанкционированные места для купания опасны не только тем, что там не обследовано дно, нет заключения о качестве воды, уточнили в пресс-службе губернатора. Рядом может не оказаться взрослого, который придёт на помощь. Поэтому патрули должны пресекать купание детей в несанкционированных местах. Также глава региона поручил провести дополнительную работу со школьниками и их родителями по разъяснению правил безопасного поведения на воде, вблизи железной дороги, правил дорожного движения и других мер, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей и не омрачить трагедиями летние каникулы.

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