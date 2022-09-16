Вадим Шумков: «Нас слышат, к нам приезжают, видят, что многое меняется»

Каких договоренностей удалось достичь с руководителями федеральных ведомств по итогам их визитов в Курган, в чем причина вандализма, и как с ним решили бороться в Курганской области, почему регион уделяет все больше внимания развитию животноводства? Ответы на эти и многие другие вопросы дал губернатор Курганской области в ходе большого интервью. Полная его версия есть в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте».

– Вадим Михайлович, август и начало сентября выдались очень насыщенными, крупные визиты следовали один за другим. У нас побывали министр МЧС Александр Куренков, координатор «Фонда развития территорий» Сергей Степашин, приезжал Павел Титов из «Деловой России» и Елена Калинина из ОНФ. О чем удалось договориться? Что дают жителям региона такие встречи? – обратился к губернатору заместитель руководителя департамента информационной и внутренней политики Татьяна Панкова.

– Эти встречи очень разноплановые, они затрагивают различные сферы. С министром МЧС обсудили технические вопросы, Александр Куренков сейчас погружается в эту сферу, я очень благодарен ему за то, что он не только приехал, выслушал – мы ведь с проблемой пожаров живем давно, имеем все это хитросплетение полномочий федеральных, муниципальных, региональных, благодарен министру за то, что он готов нас поддержать. Степашин, как руководитель палестинского общества, курирует вопросы восстановления объектов памяти, работаем плотно по Батурино, но и не только. Он курирует еще и переселение людей из аварийного жилфонда и ремонт сетевых объектов ЖКХ. Нам было важно показать не только то, что мы сделали, но и динамику: любой курганец видит её по ремонтам сетей и объектов и тут, и там. Встреча с Сергеем Степашиным уже имеет результат – мы получили первый транш по корректировке, на переселение. Я поясню: когда брали авансом по этой программе миллиард, то федерация зафиксировала стоимость метра жилой площади по старой цене. В 2022 году ситуация поменялась, все цены резко выросли, но нас поддержали, мы получили первые деньги это ускорит переселение. ОНФ – тоже профессиональные ребята, мы говорим с ними на одном языке. С первой минуты диалог завязался по конкретным площадкам – Куртамыш, Курган, Далматово, Белозерский округ. По всем направлениям мы в процессе, и говорим не «около политики», а по сугубо техническим вопросам, там, где у меня не хватает времени, ребята крепко помогают. Эти встречи продвигают регион вперед, нас слышат, к нам приезжают, видят, что многое меняется, и говорят – вас можно и нужно поддерживать, - ответил губернатор.

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