Вадим Шумков: «Наша история знает тысячи примеров их бесстрашия, героизма и мужества»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества и подчеркнул, что наша великая Родина всегда славилась своими сыновьями и дочерями, готовыми по первому зову встать на защиту рубежей и интересов России.

Глава региона отметил:

- Наша история знает тысячи примеров их бесстрашия, героизма и мужества, помноженных на безграничную любовь и преданность родной земле.

Мы чтим память наших великих предков, положивших свои жизни на поле брани ради мирного будущего своих потомков, и живем по незыблемому нравственному закону: никто не забыт и ничто не забыто.

Сегодня наша страна вновь защищает мир от нацизма. Встали в строй и наши земляки. Мы гордимся вами!

Но просто гордость, это ничто, если не подкреплять слова конкретными делами. Поэтому мы помогали, помогаем и будем помогать нашим парням, отправляя им экипировку, снаряжение и многое другое, исходя из их пожеланий и потребностей. Мы будем продолжать помогать и заботиться о семьях мобилизованных, чтобы каждый наш воин знал и был уверен в том, что его семья в порядке, что дома его любят и ждут с надеждой и верой в него и в скорейшую общую победу.

Дорогие наши защитники Отечества! Те, кто на передовой, и те, кто в запасе, примите самые искренние слова благодарности за ваш ратный подвиг. Все вы – настоящие герои и патриоты своей Родины.

Желаю всем нам скорейший победы и мира, чтобы трудиться на родной земле на благо Родины и своей семьи, растить детей в любви.

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