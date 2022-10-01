Вадим Шумков нашёл средства на выкуп кетовской школы

Из резервного фонда России выделят 963 млн 567,5 тысяч рублей на выкуп нового здания кетовской школы на 1100 мест, а также приобретение котельной, которая будет отапливать образовательное учреждение, и необходимого для учебного процесса оборудования.

Федеральное собрание РФ одобрило заявку правительства Курганской области. Этому предшествовала большая работа и переговоры с профильными федеральными министрами. «Мы, соответственно, подготовили и отправили зеркальное обращение на правительство РФ. Я переговорил с вице-премьером, с курирующим министром <...> Либо в бюджет 2022 года, либо 2023 года. Это решение деньгами должно зайти», - отметил в августовском интервью в группе правительства региона губернатор Вадим Шумков.

Средства должны поступить в регион в 2022 году, уточнили в пресс-службе губернатора. Далее предстоит оформление соответствующих документов. «Администрация Кетовского округа, которая будет являться собственником объекта, и мы в рамках своих полномочий со своей стороны по поручению губернатора постараемся сделать так, чтобы при соблюдении всех необходимых по закону процедур, процесс выкупа прошел максимально быстро. Многое будет зависеть и от застройщика. О точной дате открытия школы говорить пока рано, но будет сделано все, чтобы в ближайшее время дети села Кетово пошли в новую современную школу», - прокомментировал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Глава региона в своём телеграм-канале поблагодарил тех, кто помог в решении столь важного вопроса: «Правительство РФ и Федеральное собрание согласовали корректировки федерального бюджета в части выделения средств на выкуп Кетовской школы. Если все пройдёт, как договаривались, в ближайшее время средства будут направлены трансфертом бюджету Кетовского округа на выкуп самой школы, а также на приобретение полного нового оснащения, чтобы ребятишки пошли в новую школу. Благодарен за активную поддержку председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, его коллегам из социального блока Правительства, а также нашему сенатору Елене Перминовой».

Фото Николая Пушилина.