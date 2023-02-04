Вадим Шумков назвал зауральцев "самыми лучшими" и "самыми первыми"

Курганская область подходит к своему юбилею с тысячами проектов и объектов во всех сферах. Восстановленных, отремонтированных, построенных, модернизированных, благоустроенных. Регион за три последних года с последних мест по всем ключевым позициям и федеральным рейтингам совершил колоссальный рывок, набрав потрясающие темпы и показав впечатляющую динамику.

"Именно рывок. Именно динамика. Первый в стране по улучшению показателей в инвестиционном рейтинге. Первый по динамике роста аграрной продукции. Первая пятерка регионов по работе с федеральными программами в стройке и ЖКХ. Первая треть от общего числа регионов по показателям темпов роста экономики (инвестиции и промышленное производство) и ввода жилья. Мы небольшой регион. Но набранные темпы во всех ключевых сферах отличные. И это всё ваш труд, земляки. А для меня вы всегда самые первые. Всегда самые лучшие. Спасибо вам за всё!", - написал губернатор.