Вадим Шумков: «Нет сейчас задач в сфере национальной культуры важнее, чем прививать любовь к своим корням»

«Недооценка значимости родной национальной культуры, своих родных корней, национальных традиций чревата», - отметил своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

По мнению главы региона, это оборачивается тем, что «многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут, не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной. Цепляясь за эту вторичность, гордясь ею».

«Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни», - считает губернатор.

По его словам, пренебрежение родной культурой и общностью с родственными тебе национальными традициями ведёт к тому, что в наше время словно библейские Каин и Авель вновь идут брат на брата, прикрываясь иностранными «доброхотами», для которых они «белые папуасы», обычный расходный материал…

«Нет сейчас задач в сфере национальной культуры важнее, чем прививать любовь к своим корням, к памяти наших предков, их славной и доброй истории, их героическому прошлому», - заключил глава региона.

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