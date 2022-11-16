Вадим Шумков – о выкупе новой Кетовской школы: «Ничьей победы здесь нет»

Новая Кетовская школа выкуплена у застройщика и передана в собственность районной администрации. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в интервью, размещенном сегодня, 16 ноября, в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

- Дальше будет вестись подготовка к лицензирование образовательного учреждения. Предстоит приобрести учебное оборудование, инвентарь, мебель. Проведение конкурсных процедур потребует какого-то времени. Коллеги из администрации Кетовского района и департамента образования и науки Курганской области считают, что детей в школу можно будет привести уже после новогодних каникул, то есть буквально через полтора-два месяца, - рассказал глава региона.

Путь к открытию школы был непростым, указал Вадим Шумков. 5 лет назад частная компания начала ее строить, надеясь, что государство потом выкупит готовый объект. Эти договоренности не были закреплены документально – государственным заказом или каким-либо соглашением.

Вместе с тем, существовал национальный проект, в котором были прописаны условия приобретения новой Кетовской школы и сумма выкупа – 734 млн рублей. Застройщик, по словам губернатора, до определенного времени выражал готовность продать данный объект на этих условиях. Однако в конце 2020 года, когда пришло время сдавать объект, застройщик изменил условия продажи и заявил, что теперь школа стоит намного дороже.

- Я не буду называть суммы, потому что в ходе встреч застройщика с представителями администрации района и областного правительства, которых было проведено более десяти, цифра несколько раз менялась. Но одна из сумм была на 400 млн рублей больше первоначальной. А что такое плюс 400 миллионов? Их нельзя из воздуха взять. Значит, это дополнительные налоги с населения, то есть нас с вами, которые мы якобы должны заплатить застройщику, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Вадим Шумков заявил, что понимает интересы бизнеса – заработать побольше. Но нельзя просто так менять условия сделки. Областное правительство много раз объясняло это застройщику. К сожалению, он тогда не услышал. Началась достаточно активная информационная кампания по оказанию давления на районные и областные власти.

- Для этого создавались телеграм-каналы, привлекались журналисты, нанимались политтехнологи. Видимо, считали, что благодаря им удастся заставить региональное правительство согласиться на условия другой стороны. Нам пришлось потратить энное количество времени, чтобы объяснить, что так нельзя делать. Пытаться оказать давление на государство путем шантажа и привлечения несовершеннолетних – это грязные методы, которые недопустимы, - сообщил губернатор.

Вадим Шумков благодарен другой стороне, что в начале текущего года она поняла неприемлемость таких действий и вернулась за стол переговоров. В итоге сегодня школа реализована практически за ту же сумму, которая предлагалась 2 года назад.

- Считаю ли я это своей победой? Наверное, нет. Победой застройщика? Тоже нет. С учетом инфляции, которая на строительные материалы за этот период составила порядка 70%, он достаточно серьезно проиграл, и мы его об этом еще в самом начале истории предостерегали. Выиграло ли государство? Считаю, что нет. Мы могли получить этот объект и запустить сюда детей на 2 года раньше. Является ли это победой населения? Опять же нет. Определенную часть населения просто цинично и унизительно использовали, когда к давлению на власти привлекали родительское сообщество и детей. Им искажали ситуацию и не объясняли, что дополнительные деньги застройщику надо заплатить за их же счет, - высказал свое мнение глава региона.

Поэтому ничьей победы здесь нет, считает Вадим Шумков. Результат должен быть общим. Мы одна страна, единое общество. Независимо от того, какой позиции вы придерживаетесь, всегда необходимо договариваться. Сегодня мы пришли к заслуженному и правильному результату, который оказался отложен по времени.

Полную версию интервью можно посмотреть по ссылке.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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