Вадим Шумков: Область перевыполнит показатели нацпроекта по вводу жилья

Губернатор Вадим Шумков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, сегодня, 3 ноября, в режиме ВКС. Обсуждались вопросы развития строительной отрасли.

Марат Хуснуллин отметил рекордный ввод жилья на 1 ноября в стране. По его словам, такой результат достигнут, в том числе, благодаря вниманию к жилищному строительству глав регионов.

Вадим Шумков в рамках обратной связи с регионами доложил о ситуации в строительной отрасли и реализации инфраструктурных проектов в области. Благодаря ранее принятым решениям, в этом году, по предварительным оценкам, регион перевыполнит показатели национального проекта в части ввода жилья на 15-25%.

В настоящее время идет активное жилищное строительство и строительство социальных и коммерческих объектов в жилом массиве Заозерный города Кургана. Ближайшие мероприятия позволят построить здесь новые автомобильных дороги, (строительство по ул. Елисеева уже идет, заключен контракт на строительство дороги по ул. Фарафонова), а также обеспечить технологическое присоединение к участкам для комплексного развития таких территорий, как п. Левашово и оз. Черное, где планируется ввести до 2031 года 540 тыс. кв. м жилья, с развитой социальной и коммунальной инфраструктурой.

Для реализации этого проекта регион планирует использовать Инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК). В настоящее время региону он одобрен в размере 2,3 млрд рублей, в том числе на 2022-2023 гг. - 1,67 млрд рублей, на 2024-2025 гг. – 0,6 млрд рублей. Эти средства идут на развитие региона, на жилую застройку, дороги и новые производства.

В части софинансирования проектов из фонда национального благосостояния (резервный фонд) региону одобрена заявка на реконструкцию сетей по ул. К. Мяготина, где ведутся активные работы. После замены магистральных сетей будет произведен ремонт дорожного полотна. В задачах на следующий год – ремонт сетей по ул Дзержинского.