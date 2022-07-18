Вадим Шумков области призвал курганцев оздоравливаться в местных санаториях

Курорт «Озеро Медвежье» многие десятилетия славится своими лечебными грязями, особой водой и прочими целебными свойствами. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Курганской области Вадим Шумков вновь подчеркнул пользу отдыха на этом санатории:

«Снова о курорте "Озеро Медвежье". Недавно рассказывал, как изменился пляж. Сегодня коллеги поделились фото новых глэмпингов - небольшие домики у воды, которые объединяют комфорт и возможность быть ближе к природе. В глэмпинги уже заехали первые туристы. А в начале сезона здесь же, неподалеку от озера, открыли новые коттеджи, в которых можно отдыхать с семьёй и друзьями.

Много лет, обладая таким уникальным ресурсом, сравнимым по лечебному эффекту с Мертвым морем, его не использовали в полную силу. О целебных свойствах нашего озера знают далеко за пределами региона. Но многие не решались приехать, потому что разочаровывала инфраструктура, давно «уставшие» корпуса, явно требовала ремонта лечебная база. Если мы хотим, чтобы туристы, готовые платить за отдых, ехали не куда-то, а именно к нам, одних лечебных свойств озера мало.

Людям нужен комфорт и сервис. Потому, чтобы курорт был конкурентоспособным, уже привели в порядок действующую водогрязелечебницу, отремонтировали столовую и Дом культуры, благоустроили пляж. Работаем над строительством современного лечебного центра, которое ранее «заморожено». Идёт ремонт корпусов. Приводим в порядок инфраструктуру поселка, в котором расположен курорт, дорогу к санаторию».

Также в своей информации руководитель региона высказался о благоустройстве на озере Горьком и преображении места отдыха на пляже «Голубые озера».

«Обустроенные современные курорты и новые места для отдыха - это новые рабочие места, инвестиции. У нас есть все ресурсы для того, чтобы Курганская область стала местом притяжения туристов со всей России. И мы поступательно продолжим двигаться в этом направлении», - добавил губернатор.

Фото Николая Пушилина

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