Вадим Шумков обратился к курганцам, в связи с особым пожарным режимом

В своем телеграм-канале Вадим Шумков сослался на документ, который подготовили 4 крупных университета по изменению климата в Западной Сибири. Потепление идет хотя и неравномерно, но очень быстро. В несколько раз быстрее, чем в остальных районах страны и мира. В течение ближайших 20-30 лет макрорегиону были предсказаны серьезные изменения, касающиеся и раннего наступления весны с резкой сухой жарой и штормовыми ветрами. А также постепенной миграции традиционно сибирских животных дальше на север. Погодно-климатические условия в наших краях будут такими же, как в регионах северного и центрального Казахстана.

"Теперь мы многое из этого наблюдаем воочию. Климату все равно, готовы вы к этому или нет. Что ваши дачные домики стоят вплотную друг к другу, с отсутствием противопожарных разрывов и сухой травой на участках, представляя собой идеальное топливо.Что лесной фонд, на который переходит огонь с полей и дачных кооперативов, становится опасен с точки зрения угрозы распространения верховых пожаров, против которых любая техника часто просто бессильна.А пресловутый человеческий фактор, который является причиной почти 90% пожаров, это только усугубляет", - написал Вадим Шумков.

Губернатор призвал весь пожароопасный период не поджигать ничего, не давать делать этого другим. И тушить любые не требующие специальных сил и средств несложные возгорания самим, не ожидая, пока это разнесется ветром и перерастет в масштабную беду. Сообщать о любых возгораниях по прямым контактам в МЧС и лесопожарный центр. Принимать участие в добровольных противопожарных дружинах, созданных в каждом муниципальном округе.

"Просто - помогать нам, помочь вам. Не поджигайте ничего – сгорите сами. Не давайте ничего поджигать другим. Пресекайте любые попытки сделать это. Это набор жизненно важных правил на весь период особого противопожарного сезона. Они просты. Но они помогут вам сохранить жизнь, здоровье и имущество, своё и своих близких. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает", - обратился Вадим Шумков к курганцам.

Особый противопожарный режим вводится на всей территории Курганской области с 5 апреля.

Контакты МЧС и лесопожарного центра:

- единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112;

- телефон доверия Главного управления МЧС России по Курганской области 8 (3522) 23-99-99;

- единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00;

- региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Курганской области по телефонам 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.