Вадим Шумков обратился к матерям и женам участников СВО

Невозможно описать то, что переживает сердце матери, жены, любимой женщины в тревоге за своих близких. Такими словами губернатор Курганской области Вадим Шумков начал свое обращение к матерям и женам военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также мобилизованных зауральцев. Сегодня, 6 марта, их со всего региона собрали в областной филармонии, чтобы накануне Международного женского дня подарить праздничный концерт.

- Ваша любовь хранит, греет, позволяет чувствовать, что все в этом мире происходит не зря. Пусть она вернется к вам лучами весеннего солнца, улыбками и теплыми словами ваших близких. Спасибо вам за всё, родные наши! Спасибо вам за вас! Храни вас Бог, дорогие мои! – обратился к собравшимся женщинам Вадим Шумков.

Напомним, что после начала СВО Курганская область одной из первых включилась в поддержку российских военнослужащих. Жители региона, бизнес и органы власти регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарные грузы. Особое внимание уделяется бойцам 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной, ордена Суворова бригады, которая дислоцируется в Щучанском округе и участвует в спецоперации. А после начала частичной мобилизации помощь стала оказываться и мобилизованным зауральцам, а также членам их семей.

За каждой такой семьей по поручению губернатора закреплен социальный работник. Составлен специальный реестр, где указано, какая семья в чем нуждается. Им выделяют из областного бюджета материальную помощь, выдают продуктовые наборы, помогают с ремонтом жилья, приобретением лекарств, прохождением лечения, организуют поздравления детей с праздниками и так далее.

По мнению Вадима Шумкова, каждая семья участника СВО должна ощутить над собой опеку и заботу со стороны государства.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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