Губернатор курганской области Вадим Шумков обратился к тем, кто защищал интересы страны в «горячих точках»:

- Дорогие земляки, сегодня исполняется тридцать четыре года со дня вывода советских войск из Афганистана, где в трудных условиях, находясь вдалеке от Родины, российские военнослужащие, в числе которых были и наши земляки, честно исполнили воинский долг. Многие – ценой собственной жизни.

Сегодня мы вспоминаем их и тех ребят, кто так же самоотверженно и с честью защищал интересы страны в других "горячих точках", и скорбим вместе с близкими об ушедших героях. Благодарим тех, кто остался жив и сейчас активно поддерживает наших парней, участвующих в СВО, помогает в патриотическом воспитании молодежи, кому, как не им, рассказывать нашим детям об истории нашей страны, о роли российского и советского солдата, настоящей, а не из западных фильмов и роликов в социальных сетях.

В какое бы время сыны и дочери Отечества не становились его героями, никто не будет забыт.

Вечная память не вернувшимся с боев! Глубокое уважение героям, кто сегодня в строю! Желаю вам и вашим боевым товарищам, крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба.

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