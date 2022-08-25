Вадим Шумков объяснил, от чего зависит успех реализации нацпроектов

Губернатор Вадим Шумков рассказал председателю попечительского совета Фонда развития территорий Сергею Степашину об объектах, которые удалось реконструировать и построить за прошедшие три года в Кургане, Мокроусове, Половинном, Каргаполье, Лебяжье, Шатрове, Далматове. В этом году будет введена система водоочистки в Шадринске, канализационные очистные в Варгашах. По многим масштабным объектам привлечено дополнительное финансирование, уточнили в пресс-службе губернатора. Глава региона просил поддержать предложения области по дальнейшей модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы.

Вадим Шумков отметил: «Очень важно, что реализация национальных проектов, включая те, которые курирует Сергей Вадимович, позволяет привлечь в Курганскую область дополнительные крупные финансовые ресурсы. Это оказывает влияние на развитие всех сфер экономики, решение демографических и социальных вопросов. Успех в реализации национальных проектов гарантирует только полная погруженность всех членов нашей команды в работу, вне зависимости - это сотрудники регионального правительства или уполномоченных институтов, муниципальные служащие».