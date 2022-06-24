Вадим Шумков оценил, как продвигает ремонт в Целинной средней школе

Губернатор Вадим Шумков 23 июня проконтролировал ход работ в Целинной средней общеобразовательной школе имени Томина.

По поручению главы региона в 2020-2021 годах в этой самой крупной школе округа обновили кровлю, систему отопления, заменили окна и благоустроили территорию, установили современную спортивную площадку ГТО. На ремонт было направлено 28 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

В этом году работы продолжают в рамках программы капитальных ремонтов школ. Сейчас здесь утепляют фасад, в планах замена электрики, внутренние работы и замена оборудования и мебели, в том числе в образовательном учреждении появится современный пищеблок, сообщает группа правительства курганской области в соцсети «Вконтакте».

Как рассказала директор школы Елена Фаткулина, помимо обновления материально-технической базы, пополняется и кадровый состав. К началу нового учебного года в Целинном ждут четырёх новых педагогов – это учителя из других регионов, участники программы «Земский учитель», и выпускница профильного образовательного учреждения этого года.

Отметим, что в 2022 году помимо Целинной средней школы в округе приступили к капитальному ремонту ещё двух образовательных учреждений – Кислянской и Половинской школ.

«Ремонтируем одновременно три школы. Детские сады приводили в порядок в предыдущие годы», - написал глава региона на своей странице «ВКонтакте».

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