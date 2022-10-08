Вадим Шумков оценил курганское кондитерское производство: «Таких линий в УрФО всего две»

Предприятия Курганской области все чаще делают шаги к созданию новых производств, которые обеспечивают сырьем уже действующие фабрики и заводы. Таким образом, создается замкнутый цикл, благодаря которому отпадает необходимость в закупках сырья извне.

- Очередной такой проект реализует одна из кондитерских фабрик Кургана, - рассказал Вадим Шумков в своих соцсетях.

- Новая линия, под которую уже построено помещение и приобретено оборудование, рассчитано на выпуск 450 тонн пастеризованного меланжа в месяц. По информации коллег, сейчас таких линии в УрФО всего две. А продукция востребована кондитерами и пекарнями, которые стремятся выпускать вкусную и качественную выпечку без использования заменителей и концентратов.

Пастеризованный меланж – это отделенное от скорлупы яйцо, обработанное термически.

На фабрике уже работает порядка 200 человек, а при выходе новой линии на полную мощность будет создано до 60 новых рабочих мест. В проект уже инвестировано 40 млн. рублей.