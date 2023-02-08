Вадим Шумков оценил реализацию масштабных инвестиционных проектов в Кетово

Свинокомплекс, рассчитанный на 1300 свиноматок, производительностью 5 тысяч тонн свинины в живом весе, должен быть готов к концу года. Оборудование приобретено с государственной поддержкой – из областного бюджета выделено 90 млн рублей.Общий объем инвестиций - более 1 млрд рублей.

«Нам очень выгодно, когда у нас возникают такие объекты, это новые рабочие места. Кроме того, мы сейчас рассматриваем возможность компенсировать часть затрат по подведению сетей – газ, электроэнергия, водоснабжение. Полагаю, тоже отработаем совместно», - подчеркнул губернатор Вадим Шумков.

По словам генерального директора предприятия Вячеслава Немирова, уже завершен монтаж здания первого корпуса и начался монтаж кровли. Параллельно строители возводят 2-й и 3-й корпуса свинокомплекса. Первый корпус планируют ввести в эксплуатацию в октябре, а весь новый комплекс – к концу этого года. Здесь создадут 50 новых рабочих мест с хорошей заработной платой. В округ уже возвращаются люди, которые раньше уезжали в другие регионы в поисках работы.

В селе Митино Кетовского округа ООО"Курганское" планирует открыть линии фасовки и мойки овощей. Строительство цеха уже завершено, ведутся пуско-наладочные работы. Здесь будут производить предпродажную подготовку овощей - мыть, фасовать и упаковывать до 340 тонн овощей в смену.Новый цех - это еще 40 новых рабочих мест. Объем инвестиций 230 млн рублей.

Глава региона отметил, что развивается и социальная инфраструктура села Митино: "Уже сделали ФАП, поработали с внутренней дорогой, завершили ремонт школы. В этом году делаем дорогу Митино - Ровное. Направили документы в Правительство РФ по софинансированию строительства там нового детского сада", - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.