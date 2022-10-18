Вадим Шумков оценил ремонт городских объектов

В Кургане подрядчики набирают скорость по ремонту и обустройству дорог и тротуаров. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Осень делает подарки всем, кто занимается дорожными работами. Но не надо уповать только на милость природы. Надо успевать и торопиться. Ускоряются работы по тротуарам по улицам Куйбышева, Гоголя, Станционная. Также идёт ремонт и восстановление тротуара по улице Горького. Саму дорогу сделали от улицы Томина до Ленина, остаются съезды и доработки», - прокомментировал глава региона.

Помимо городских улиц Вадим Шумков отметил ремонтные работы на прочих объектах Кургана: «В графике идут работы по восстановлению двух мостов в Кургане. Готовятся к началу ремонтов ещё два моста».

Глава региона отметил в своем сообщении и проблемные моменты в области: «Есть отставания от графика по ремонту одного из мостов в Шадринске и по мосту в Мокроусовском округе на границе с Тюменской областью. Будем разбираться».

Вадим Шумков подчеркнул, что с ремонтом дворов успеваем, но теперь надо разбираться с качеством их содержания. «А это уже ваша сфера. Помогайте, друзья», - добавил губернатор и закончил сообщение ссылкой на исковое заявление.