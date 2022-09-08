Вадим Шумков открыл в Кетовском муниципальном округе сразу два новых детских сада

Сегодня прошло открытие двух новых просторных и полностью оборудованных всем необходимым детских садов. Первым состоялось открытие детского сада «Академия детства» в селе Большое Чаусово.

«В Большом Чаусове не только удалось подарить сегодня новый садик, здесь еще и капитальный ремонт средней школы, государство выделило 58 миллионов рублей, контракт двухлетний, и школа будет очень красивой и комфортной. А через дорогу строится новая амбулатория, которая будет закончена в этом году, и жители села будут ходить в чистый и светлый амбулаторный пункт. Дорогу 2,5 км от одной трассы до другой мы уже откатали, там осталось только сделать обочину. А на следующий год мы уже договорились с главой, что район сделает еще одну дорогу больше 2 км по улице Орлова, которая крайне важна для жителей, а мы рады помогать жителям. А у средней школы появится новый спортивный объект, мини-стадион, который появится к концу застройки», - рассказал глава региона Вадим Шумков.

Сельчане были очень рады этому событию, ведь этого садика они ждали уже давно.

«Он необходим нашему селу, потому что у нас очень много детей-дошкольников. До этого в детском саду образовательная деятельность была не организована, потому что у нас было здание постройки 1956 года, оно было не приспособлено. Сейчас у нас здание рассчитано на 140 детей, здесь будут располагаться восемь групп с полутора до семи лет. На первом этаже две младших группы, на втором средние и подготовительные группы. Есть хорошие музыкальный и спортивный залы. Также предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, где с детьми будут работать специалисты. Помимо большечаусовских детей, в детский сад будут приезжать ребята из Белого Яра и Передергино. Мы всех примем», - поделилась директор Большечаусовской школы Светлана Покосова.

Сразу после этого состоялось открытие детского сада «Калейдоскоп», рассчитанного на такое же количество новых мест, в селе Введенском.

«По селу Введенскому мы работаем уже третий год. Сначала мы закладывали садик, затем ремонтировали Центральную площадь, основную въездную улицу, среднюю школу, построили пристрой к музыкальной школе и насыщаем инструментами, отремонтировали участковую больницу вместе с дорогой к ней. А сейчас начинается ремонт начальной школы, продолжается ремонт Введенского детского дома. Я люблю эти (о строительстве новых объектов и дорог) вопросы обсуждать с населением, это всегда проще, ведь глас народа всегда вернее. На очереди дорога от Введенского на Чернавского и широкий тротуар от въезда до средней школы, вместе с уличным освещением», - подвел итог проделанной работы и поделился планами губернатор Курганской области.

Подрядчиком обоих зданий выступило предприятие «Курганстальмост». На их счету это 12-й новый детский сад в области. На открытии детских садов генеральный директор предприятия Дмитрий Парышев получил свидетельство о присвоении ему звания «Золотой человек системы образования», которая была введена в этом году Общественным советом при департамента образования и науки Курганской области.

Глава муниципального округа Олег Язовских отметил, что 280 новых детских мест полностью снимут проблему очередей в этих населенных пунктах.

«А комфортные места покажут детям, что государство о них заботится. И они будут отвечать такой же любовью», - добавил глава региона Вадим Шумков.

Василий Малухин. Фото автора.

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