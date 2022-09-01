Вадим Шумков озвучил министру МЧС своё видение работы по борьбе с пожарами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провёл совещание с министром по делам ГО и ЧС России Александром Куренковым и полномочным представителем президента РФ Владимиром Якушевым.

«Довёл до руководителя МЧС наше видение по повышению эффективности работы всей системы, направленной на борьбу с пожарами и паводками на примере нашего региона. Благодарен Александру Вячеславовичу за его визит, поддержку, простое человеческое общение. Уверен, нас услышат», - написал в своем телеграм—канале глава региона Вадим Шумков.

Глава МЧС России Александр Куренков положительно оценил предложение губернатора Вадима Шумкова о введении специального «светофора» - цветового кода по степеням метеорологической опасности, который позволит оперативно координировать работу всех служб и информировать жителей региона о мерах безопасности, которые необходимо предпринять в случае погодной угрозы. В Курганской области такой «светофор» уже разработан и внедрён. Александр Куренков отметил, что система удобна и будет понятна всем.

Добавим, что сегодня, 1 сентября, министр МЧС России Александр Куренков на Троицкой площади вручил семи сотрудникам Главного управления МЧС России по Курганской области государственные награды «За отвагу на пожаре» и «За спасение погибавших». Здесь же сегодня прошла выставка техники местных заводов-изготовителей, которые впоследствии могут осуществлять поставки в том числе для нужд МЧС России.